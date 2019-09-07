انعدام ضمير التجار.. صحة الشرقية تعدم 91 طن أغذية فاسدة.. وتغلق منشآت ومطاعم مخالفة.. وتحرر محاضر للمخالفين.. صور

إعدام ١٤٨٣ كجم أغذية وسحب ٩٢ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي

إعدام ٤ طن ، ٦٧٥ كجم أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية ببلبيس

تحرير ٦ محاضر جنحة صحية ، وسحب ٩ عينات أغذية بالزقازيق

إعدام ٨٦ طن أغذية مستوردة لعدم الصلاحية ببلبيس





أغذية فاسدة ومطاعم مخالفة بمختلف مراكز الشرقية.. ولكن مديرية الصحة بالشرقية بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة كانت للمخالفين بالمرصد حيث تم ضبط أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالأضافة الي غلق عدد من المنشئات الغذائية المخالفة للأشتراطات الصحية والبيئة.





فيما أكد الدكتور "هشام شوقي مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية ،إستمرار حملات مراقبة الأغذية علي الأسواق والمنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية ،حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بقيادة الدكتور " خالد فوزي" وكيل المديرية ، بشن حملات مكبرة علي المنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق ، تزامنًا مع شن حملات أخري في جميع مراكز ومدن المحافظة يقودها مديري الإدارات الصحية بالزقازيق ، والعاشر من رمضان ، وبلبيس ، وديرب نجم ، وفاقوس .





أسفرت جهود هذه الحملات عن إعدام ١٤٨٣ كجم أغذية ، وذلك لتغيرها في خواصها الطبيعية ، وضبط ٤٠٢ كجم أغذية لعدم وجود تاريخ إنتاج ، ووجود صدأ بالعبوات .





فيما تم سحب ٩٢ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتحرير ٦٥ محضر جنحة صحية للمنشآت الصحية المخالفة .





كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق ١١ منشأة غذائية منهم ٥ منشآت بمدينة أبو كبير ، ٢ بمدينة بلبيس ، ٣ بمدينة ديرب نجم ، ومنشأة بمدينة الزقازيق .





وأستكمل وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قام بقيادة حملة مكبرة ببلبيس علي بعض المصانع والمنشآت الغذائية ببلبيس حيث تم المرور علي مصنع لتعبئة الخضروات والفاكهة وثلاجات حفظ طعام ، وأسفرت الحملة عن إعدام ٤ طن ، ٦٧٥ كجم أغذية "خضروات ، وفاكهة" لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، كما تم ضبط ٨٥٠ كجم فاكهة "فراولة" لكتابة تاريخ الإنتاج باليد .





وتم سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وتم تحرير المحاضر اللازمة ، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق صالة الإنتاج لعدم وجود ترخيص ، وغلق ثلاجة لحفظ المواد الغذائية لمخالفة الرسم الهندسي ، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية.





وأضاف "مسعود" انه قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق بشن حملة علي المنشآت الغذائية بالمدينة أسفرت جهود الحملة عن إعدام ٤٧٠ كجم أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، فيما تم تحرير ٦ محاضر جنحة صحية ، وسحب ٩ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي .





كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق ٤ منافذ تحضير طعام لـ4 مطعم بمدينة الزقازيق وذلك لوجود خطر داهم علي الصحة العامة وعدم وجود ترخيص.





غلق 2 مكان تجهيز طعام لمطاعم بالزقازيق .





وأضاف انه شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية حملة مكبرة علي المنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق أسفرت الحملة عن وجود 2 مكان لتجهيز الطعام لمطاعم شهيرة بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق غير مستوفيان للإشتراطات الصحية وبدون ترخيص وبهما خطر داهم علي الصحة العامة ، ووجود كميات من الأغذية بعضها مطهي وأخري مواد خام بها تغير في خواصها الطبيعية ، ووجه وكيل الوزارة بإعدام هذه الكميات والتي تزن 749 كجم ، كما تم سحب عدد 7 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وتم تحرير المحاضر اللازمة ، وجاري مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه الأماكن حفاظًا علي صحة المواطنين.





كما أشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي انه قام فريق من مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارة الصحية ببلبيس بإعدام رسالة أسماك مجمدة مستوردة من الخارج بعد رفضها من المعامل المركزية بوزارة الصحة المصرية لعدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمي "احتوائها علي ديدان" وذلك بوزن ٨٦ طن تابعة لإحدي شركات الاستيراد ببلبيس .





تم نقل هذه الكميات في سيارات نقل لمجمع التخلص الآمن من النفايات العادية ببلبيس، وتم الإعدام بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن



