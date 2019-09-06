حكاية تل الفراعين بـ كفر الشيخ.. تعرف على عاصمة الوجه البحري في عصور ما قبل التاريخ

تُعد محافظة كفر الشيخ من أهم المحافظات التى تحظى بمكانة أثرية وتراثية فريدة، حيث تحتضن تل الفراعين، الذي يقع بقرية إبطو التابعة لمركز دسوق، ويبعد هذا التل ذات القيمة والمكانة الأثرية الفريدة عن عاصمة المحافظة نحو 24 كيلو مترًا، وكانت هذه المنطقة عاصمة الوجه البحري في عصور ما قبل التاريخ وتعرف - حاليًا - بتل الفراعين الذي يقع على مساحة 176 فدانًا.



وترجع أهمية بوتو بأنها المدينة التي كانت تضفي الشرعية على الفراعين الذين يأتون إليها لإتمام مراسم تتويجهم، حيث يُعد مزارًا مهمًا من أبرز المزارات السياحية بشمال الدلتا وتحديدًا في محافظة كفر الشيخ، حيث يأتي إلى الوفود السياحية من مختلف البلدان والعواصم الأوروبية.



ويحتض تل الفراعين العديد من القطع الأثرية التي جرى اكتشافها بهذه المنطقة التي كانت مدينة بوتو القديمة، من بين هذه القطع، تمثالان على هيئة أبو الهول من البازلت يعودان إلى الأسرة التاسعة والعشرون الفرعونية، و تمثال "حورس الصقر" ، وتمثال الملك رمسيس الثاني واقفًا بيده اليسرى احدى العصى المقدسة ومرتديا زيا كهنوتيا، لوحة من الجرانيت الوردي للملك شاشانق الأول من الأسرة الفرعونية، و تمثال مزدوج من الجرانيت الوردي للملك "رمسيس الثاني" و سخمت.



كما يضم هذا التل الأثري - أيضًا - ولوحة من الجرانيت الأسود تعود لعصر الملك تحتمس الثاني من عصر الأسرة الثالثة عشرة الفرعونية، وتمثالا للملك نايف عاورد "نفرتيتي الأول" الأسرة التاسعة والعشرون الفرعونية، ولوحة من الكوارتزيت للملك بسماتيك الثاني، وتمثالا مزدوجا للملك رمسيس الثاني وإحدى زوجاته، وتمثالا مزدوجا من الحجر الرملي مهشم في الجزء العلوي للملك رمسيس الثاني وإحدى زوجاته.



واهتمت بعثات الحفر العلمية بموقع المدينة بدءا من البعثة الانجليزية التي بدأت العمل بالموقع من سنة 1964 حتى سنة 1969م ثم البعثة المشتركة من كلية الآداب جامعة طنطا وهيئة الآثار المصرية التي بدأت عام 1982 ومازالت مستمرة بالإضافة إلى بعثة المعهد الألماني للآثار التي عملت بالموقع منذ عام 1982م، وأيضًا بعثة من طلاب الدراسات العليا بقسم الآثار بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.