توفيق عكاشة: أمريكا تستخدم هذا السلاح لمواجهة إعصار دوريان.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك محاولات أمريكية لاستخدام سلاح الكيمتريل لتخفيض أو القضاء على قوة عاصفة إعصار دوريان من اجتياح الولايات الأمريكية.



وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا: "إن نجت الولايات الأكثر عرضة للإعصار بأقل الخسائر، ستكون قد نجحت أمريكا في أول اختبار دفاعي لـ سلاح الكيمتريل".



وتابع توفيق عكاشة: "أمامنا 24 ساعة فقط، وسنعرف نتيجة استخدام هذا السلاح".



وأكمل توفيق عكاشة: "أنا أقرأ في التوراة والإنجيل والقرآن قراءة عميقة، وأقوم بالتحليل السياسي المرتبط بالأديان والثقافات والفلكلور".

