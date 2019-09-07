حظك اليوم السبت 7/9/2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج و حظك اليوم السبت 07 سبتمبر 2019 لخبرية الأبراج عبير فؤاد وتوقعات الأبراج.



برج الحمل:

مهنيًا: قد تصبح المسائل المادية من الأسس والمعطيات الرئيسة هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي فى جميع القرارات التي تتخذها.

عاطفيًا: تلتقي شخصًا من الجنس الآخر تجده ممتعًا للغاية وقد يكون بداية لعلاقة متينة إذا كنت عازبا.

صحيًا: لا تتأفف من كثرة التمارين الرياضية التي عليك القيام بها، فهي تفيدك كثيرًا.



برج الثور:

مهنيًا: احذر الخلافات المهنية، فقد تشعر بالغربة وتضطر إلى مسايرة الأوضاع، انسحب من الساحة والأضواء.

عاطفيًا: ما رغبت به منذ مدّة يتحقق، فالشريك يبدي رغبة في مساعدتك لتكون حاسمًا في قرارت مصيرية.

صحيًا: سرعة دقات القلب لها عبارات محدّدة، فإذا شعرت بأي خلل في هذا الشأن سارع إلى طبيبك.



برج الجوزاء:

مهنيًا: فكّر مليًا قبل القيام بأي مشروع مهني، لا تغامر كثيرًا والحظ يكون حليفك ويساندك في ما تنوي الإقدام عليه لكن ادرس أي خطوة قبل القيام بها.

عاطفيًا: مصارحة الحبيب لك تعيد الطمأنينة وراحة البال إلى المنزل وتعزز العلاقة بينكما.

صحيًا: إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة.



برج السرطان:

مهنيًا: قد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء فى العمل، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع.

عاطفيًا: قد تعيش جوًا من الفوضى يختلط فيه الحابل بالنابل، ويولد تشكيكًا في المجال العاطفي، حاول أن تبتعد عن العاصفة.

صحيًا: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها قرار تملكه أنت وحدك، فاختر بسرعة.



برج الاسد:

مهنيًا: تبرهن للآخرين أنّ الاتكال عليك كان صائبًا، ونتائج أعمالك تثمر قريبًا نجاحًا وتقدمًا على الصعيد المهني والمالي.

عاطفيًا: تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك من دون قيود، وتعالج المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل.

صحيًا: خفف من كسلك وتقاعسك عن القيام بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، لا تدع القطار يفوتك.



برج العذراء:

مهنيًا: تصادف النجاح، وتنتظرك أمور مهمة واستثنائية في الخارج ولقاءات واعدة وسعيدة تفرح قلبك وتفتح أبواب التألق.

عاطفيًا: تبدو في أحسن حال وتعيش انسجامًا مع الشريك، وتعرفان يوم من السعادة والفرح والرومانسية.

صحيًا: لا ينفع الندم بعد أن تكون قد تماديت في إهمال صحتك، وتصبح عندئذ أسير المرض والأدوية.



:برج الميزان

مهنيًا: لا تحاول استفزاز الزملاء في العمل، فبعضهم قد يكون مؤثرًا في مراكز القرار، وذلك لن يكون في مصلحتك.

عاطفيًا: تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك، من دون أي تعقيدات وتبريرات.

صحيًا: بادر إلى القيام بما يخفف من حدة الضغط عليك، لتبقى في صحة جيدة.



برج العقرب:

مهنيًا: يرافقك الحظ على الصعد كافة، وتتزود أفكارًا جديدة وقناعات من نوع آخر،وقد تعرف نجاحًا مهمًا فى حياتك المهنية.

عاطفيًا: يغلب عليك الهدوء وتشعر باندفاع على الرغم من القلق الذي يسود حياتك العاطفية هذه الفترة.

صحيًا: تخرج من وعكة قويًا وسليمًا ومعافى، وتخطط للقيام بأنشطة تعود على الصحة بالفائدة.



برج القوس:

مهنيا: لديك طاقة كبيرة للعمل والإبداع، ما يجعلك تسير بسرعة أكبر وتحتوي الأمور وتتخذ قرارات استثنائية.

عاطفيًا: تتغلب على كل المصاعب التي تواجه علاقتك بالشريك، وتنجح في المحافظة على الرابط العاطفي القوي الذي يجمعكما.

صحيًا: انتبه لصحتك، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي وعكة صحية.



برج الجدي

مهنيًا: كن حذرًا في تنقلاتك، وانتبه لكل شاردة وواردة في العمل، وخصوصًا من قبل أشخاص دخلوا أخيرًا على خط حياتك المهنية.

عاطفيًا: لا تفرض على الشريك رأيًا ولا تجرح كبرياءه، فهو يمر بيوم عصيب بسبب إحدى المشاكل.

صحيًا: إذا أرهقت نفسك أكثر من اللازم قد تكون العواقب وخيمة عليك، فانتبه.



برج الدلو:

مهنيًا: تبدو سعيدًا بالأجواء التي تحيط بك، وتفرح لبعض المكاسب غير المتوقعّة، كذلك تستعد باستقرار الأجواء الواعدة.

عاطفيًا: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعدادًا للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط.

صحيًا: لا تأخذ على عاتقك التزام أمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل.





برج الحوت:

مهنيًا: كن هادئًا وصحّح الأوضاع، لا تضغط على المحيطين معك فى العمل، بل كن متعاطفًا ومتفهمًا فلكل شخص ظروفه الشخصية.

عاطفيًا: بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى عاطفيًا، وتقدر سعة طاقة الشريك على العطاء.

صحيًا: أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها.