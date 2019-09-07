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حظك اليوم السبت 7/9/2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:01 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج و حظك اليوم السبت 07 سبتمبر 2019 لخبرية الأبراج عبير فؤاد وتوقعات الأبراج.

برج الحمل:
مهنيًا: قد تصبح المسائل المادية من الأسس والمعطيات الرئيسة هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي فى جميع القرارات التي تتخذها.
عاطفيًا: تلتقي شخصًا من الجنس الآخر تجده ممتعًا للغاية وقد يكون بداية لعلاقة متينة إذا كنت عازبا.
صحيًا: لا تتأفف من كثرة التمارين الرياضية التي عليك القيام بها، فهي تفيدك كثيرًا.

برج الثور:
مهنيًا: احذر الخلافات المهنية، فقد تشعر بالغربة وتضطر إلى مسايرة الأوضاع، انسحب من الساحة والأضواء.
عاطفيًا: ما رغبت به منذ مدّة يتحقق، فالشريك يبدي رغبة في مساعدتك لتكون حاسمًا في قرارت مصيرية.
صحيًا: سرعة دقات القلب لها عبارات محدّدة، فإذا شعرت بأي خلل في هذا الشأن سارع إلى طبيبك.

برج الجوزاء:
مهنيًا: فكّر مليًا قبل القيام بأي مشروع مهني، لا تغامر كثيرًا والحظ يكون حليفك ويساندك في ما تنوي الإقدام عليه لكن ادرس أي خطوة قبل القيام بها.
عاطفيًا: مصارحة الحبيب لك تعيد الطمأنينة وراحة البال إلى المنزل وتعزز العلاقة بينكما.
صحيًا: إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة.

برج السرطان:
مهنيًا: قد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء فى العمل، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع.
عاطفيًا: قد تعيش جوًا من الفوضى يختلط فيه الحابل بالنابل، ويولد تشكيكًا في المجال العاطفي، حاول أن تبتعد عن العاصفة.
صحيًا: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها قرار تملكه أنت وحدك، فاختر بسرعة.

برج الاسد:
مهنيًا: تبرهن للآخرين أنّ الاتكال عليك كان صائبًا، ونتائج أعمالك تثمر قريبًا نجاحًا وتقدمًا على الصعيد المهني والمالي.
عاطفيًا: تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك من دون قيود، وتعالج المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل.
صحيًا: خفف من كسلك وتقاعسك عن القيام بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، لا تدع القطار يفوتك.

برج العذراء:
مهنيًا: تصادف النجاح، وتنتظرك أمور مهمة واستثنائية في الخارج ولقاءات واعدة وسعيدة تفرح قلبك وتفتح أبواب التألق.
عاطفيًا: تبدو في أحسن حال وتعيش انسجامًا مع الشريك، وتعرفان يوم من السعادة والفرح والرومانسية.
صحيًا: لا ينفع الندم بعد أن تكون قد تماديت في إهمال صحتك، وتصبح عندئذ أسير المرض والأدوية.

:برج الميزان
مهنيًا: لا تحاول استفزاز الزملاء في العمل، فبعضهم قد يكون مؤثرًا في مراكز القرار، وذلك لن يكون في مصلحتك.
عاطفيًا: تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك، من دون أي تعقيدات وتبريرات.
صحيًا: بادر إلى القيام بما يخفف من حدة الضغط عليك، لتبقى في صحة جيدة.

برج العقرب:
مهنيًا: يرافقك الحظ على الصعد كافة، وتتزود أفكارًا جديدة وقناعات من نوع آخر،وقد تعرف نجاحًا مهمًا فى حياتك المهنية.
عاطفيًا: يغلب عليك الهدوء وتشعر باندفاع على الرغم من القلق الذي يسود حياتك العاطفية هذه الفترة.
صحيًا: تخرج من وعكة قويًا وسليمًا ومعافى، وتخطط للقيام بأنشطة تعود على الصحة بالفائدة.

برج القوس:
مهنيا: لديك طاقة كبيرة للعمل والإبداع، ما يجعلك تسير بسرعة أكبر وتحتوي الأمور وتتخذ قرارات استثنائية.
عاطفيًا: تتغلب على كل المصاعب التي تواجه علاقتك بالشريك، وتنجح في المحافظة على الرابط العاطفي القوي الذي يجمعكما.
صحيًا: انتبه لصحتك، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي وعكة صحية.

برج الجدي
مهنيًا: كن حذرًا في تنقلاتك، وانتبه لكل شاردة وواردة في العمل، وخصوصًا من قبل أشخاص دخلوا أخيرًا على خط حياتك المهنية.
عاطفيًا: لا تفرض على الشريك رأيًا ولا تجرح كبرياءه، فهو يمر بيوم عصيب بسبب إحدى المشاكل.
صحيًا: إذا أرهقت نفسك أكثر من اللازم قد تكون العواقب وخيمة عليك، فانتبه.

برج الدلو:
مهنيًا: تبدو سعيدًا بالأجواء التي تحيط بك، وتفرح لبعض المكاسب غير المتوقعّة، كذلك تستعد باستقرار الأجواء الواعدة.
عاطفيًا: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعدادًا للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط.
صحيًا: لا تأخذ على عاتقك التزام أمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل.


برج الحوت:
مهنيًا: كن هادئًا وصحّح الأوضاع، لا تضغط على المحيطين معك فى العمل، بل كن متعاطفًا ومتفهمًا فلكل شخص ظروفه الشخصية.
عاطفيًا: بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى عاطفيًا، وتقدر سعة طاقة الشريك على العطاء.
صحيًا: أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها.

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