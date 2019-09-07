300 مليار جنيه استثمارات بالمدن الجديدة منذ بداية 2019 ونصفها بالعاصمة الإدارية

قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن حجم الاستثمارات التى بدأت بالمدن الجديدة للمشروعات التى صدر لها قرار وزارى بالفعل حتى الشهر الماضى بلغ نحو 300 مليار جنيه.



وأضاف عباس فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات استحوذت عليه العاصمة الإدارية الجديدة والتى حصلت على نحو 50% من القرارات الوزارية التى صدرت منذ بداية العام الحالى 2019 حتي شهر أغسطس الماضى.



يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت 90 قرار وزارى منذ بداية العام للمشروعات المتنوعة بكافة المدن الجديدة التابعة للهيئة، وبلغ عدد القرارات الوزارية الصادرة لمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة 43 قرار أي نصف العدد تقريبا، ومن المتوقع أن تنتهي الهيئة من 70 قرار وزاري جديد خلال الربع الأخير من العام الحالى.