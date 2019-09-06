بطل العالم في الاسكواش للناشئين: نفسي أقابل الرئيس السيسي

أعلن مصطفى عسل بطل العالم في الاسكواش للناشئين، أنه يأمل في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرددا: " أنا نفسي أقابل السيد الرئيس بصراحة".



كما قدم عسل خلال حلقة اليوم من برنامج " معكم"، المذاع على فضائية،" سي بي سي"، وتقدمه الإعلامية " منى الشاذلي"، الشكر للنادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب، لمساعدته في الحصول على بطولة العالم، قائلا:" الكابتن محمود الخطيب بيقول إن الأهلي لو مش نمرة واحدة ميبقاش أهلي".



ومن جابنها قالت هانيا الحمامي؛ بطلة العالم في الاسكواش للناشئين، ان ترتيبها على مستوى العالم 17 وتريد أن تصل للمركز الأول.