حظك اليوم السبت لبرج الثور على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم اليوم حظك اليوم السبت 7/9/2019 وتوقعات الابراج لبرج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن ان يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



برج الثور:



مهنيًا:

إحذر الخلافات المهنية، فقد تشعر بالغربة وتضطر إلى مسايرة الأوضاع، انسحب من الساحة والأضواء



عاطفيًا:

ما رغبت به منذ مدّة يتحقق، فالشريك يبدي رغبة في مساعدتك لتكون حاسمًا في قرارت مصيرية



صحيًا:

سرعة دقات القلب لها عبارات محدّدة، فإذا شعرت بأي خلل في هذا الشأن سارع إلى طبيبك