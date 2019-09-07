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حظك اليوم السبت لبرج الثور على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم اليوم حظك اليوم السبت 7/9/2019 وتوقعات الابراج لبرج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن ان يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.

برج الثور:

مهنيًا:
إحذر الخلافات المهنية، فقد تشعر بالغربة وتضطر إلى مسايرة الأوضاع، انسحب من الساحة والأضواء

عاطفيًا:
ما رغبت به منذ مدّة يتحقق، فالشريك يبدي رغبة في مساعدتك لتكون حاسمًا في قرارت مصيرية

صحيًا:
سرعة دقات القلب لها عبارات محدّدة، فإذا شعرت بأي خلل في هذا الشأن سارع إلى طبيبك

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