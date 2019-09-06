ميريهان حسين في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: عسلية

شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها، بإطلالة جديدة، نشرت صورها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وظهرت ميريهان حسين بإطلالة كاجوال، وعلقت على الصور: "مين مستنى السمورة بكرة في حلقات جديدة من مسلسل قيد عائلي؟؟".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين كان مشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى".



وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع سواء الكبار والصغار.

