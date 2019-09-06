بث مباشر لإطلاق المكوك الهندي فيكتور فيكرام للهبوط على القمر

تحاول الهند أن تصبح أول دولة تضع مركبة فضائية على القطب الجنوبي للقمر، ورابع دولة بشكل عام تهبط على سطح القمر.



وبحسب موقع "يو بي آي" الخاص بأخبار التكنولوجيا، تسعى الهند إلى ان تكون اول دولة تهبط على القطب الجنوبي للقمر، حيث يتم البث المباشر الان لاطلاق مكوكها بالفضاء.



وخاض المكوك الفضائي فيكتور فيكرام سلسلة من المناورات المنفصلة اليوم الجمعة، مع توقع بهبوطه في وقت ما بين الساعة 4 و 5 مساءً، و في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أكدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن فيكرام انفصل بنجاح عن المدار القمري تشاندرايان 2.



وأفاد الموقع بأنه إذا سارت عملية الهبوط الناعمة لـ فيكرام- كما هو مخطط لها-؛ فستصبح الهند الدولة الرابعة، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين، التي تضع مركبة فضائية على سطح القمر.







وتم تسمية مركبة الهبوط باسم فيكرام سارابهاي، الذي يعتبر الأب الروحي لوكالة الفضاء الهندية وشخصية مهمة في تطوير العلوم الحديثة، والبحوث الفيزيائية، والطاقة الذرية، حيث توفي ساراباي في حادث تحطم طائرة في عام 1966.