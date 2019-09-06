لمصابي النحافة.. تناول هذا المشروب يوميا قبل الغداء

قال الدكتور سعيد متولي، استشارى التغذية العلاجية، إن النحافة ونقصان الوزن عن المعدلات الطبيعية بصورة كبيرة من المشكلات الخطيرة التي تواجه فتياتنا ونساءنا، وأيضا بعض أبناءنا الذكور في سن الشباب والمراهقة.



وأضاف استشارى التغذية العلاجية، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الإصابة بالنحافة ترجع إلى عدة أسباب، وينبغي علاج السبب الحقيقي في انخفاض الوزن قبل البحث عن نظام غذائي يساعد على زيادة الوزن لضمان الحصول على افضل النتائج .



وأوضح استشارى التغذية العلاجية، أن من أهم أسباب النحافة، الإصابة بمرض الغدة الدرقية أو زيادة معدلات الحرق عن الصورة الطبيعية او وجود مشاكل بالامعاء تسبب فقدان الشهية او الديدان، الأمر الذي يجب معه زيارة الطبيب واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وأشار استشارى التغذية العلاجية، إلى أنه إذا كان لا يوجد سبب طبي للنحافة فيكون العلاج امر سهل جدا فقط يحتاج الانسان لتناول أشياء تفتح الشهية ولكنني لا أفضل الأدوية والمكملات الغذائية الموجودة في الصيدليات وانصح بتناول المواد الطبيعية ومن بينها تناول كوب لبن مذاب به كيس خميرة فورية قبل تناول الغداء بنصف ساعة .