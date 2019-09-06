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رياضة

جامعة قناة السويس تكرم أحمد صالح المدير الإداري للنادي الإسماعيلي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:42 م
أحمد صالح المدير
أحمد صالح المدير الإداري للنادي الإسماعيلي اثناء تكريمه
حبيبة معتز
كرمت جامعة قناة السويس اليوم الجمعة، الكابتن أحمد صالح المدير العام بإدارة رعاية الطلاب بالجامعة والمدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، وذلك في خلال الحفل الذي أقيم بالجامعة تحت رعاية الأستاذ الدكتور راشد رحمي رئيس الجامعة.

وكرم الدكتور راشد رحمي الكابتن أحمد صالح وإهدائه درع الجامعة، كما قام الأستاذ محمد الزغبي رئيس منطقة الإسماعيلية لكرة القدم بتكريمه، كما قامت أيضا نقابة الرياضيين متمثلة في أمين الصندوق هارون قاسم بمنح الكابتن أحمد صالح درع النقابة.

وكان متواجدا في حفل اليوم الكابتن عبد الرحمن أنوس نجم النادي الإسماعيلي السابق والكابتن محمد محسن أبو جريشة عضو اللجنة الفنية بالنادي، إضافة إلي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي بالفريق الأول للدراويش.

جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي يستعد بقوة لمباراة أهلي بنغازي الليبي، الذي ستقام يوم 13 سبتمبر القادم، علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور ال32 من البطولة العربية.

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