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فن

كريم محمود عبد العزيز يشارك جمهوره بمشهد من هوجان

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:48 م
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
محمد بدران
شارك النجم كريم محمود عبد العزيز جمهوره من خلال نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية "انستجرام "من مسلسل هوجان .

وعلق كريم محمود عبد العزيزعلي الفيديو :"لطفى الحراق في فرح هوجان" نال اعجاب متابعيه.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

ويذكر أن آخر مشاركات الفنان كريم محمود عبدالعزيز الدرامية مسلسل "شقة فيصل" وشاركه البطولة آيتن عامر ونسرين أمين،
كريم محمود عبد العزيز يشارك جمهوره بمشهد من هوجان

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