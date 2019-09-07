ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لـ كانو سبورت

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي التدريبات اليوم بعد الراحة السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني لمدة 24 ساعه.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري فى غينيا الإستوائية.

ومن المقرر أن يواصل فايلر تجهيز لاعبية لتلك الموقعة وتحفيظهم طريقته في المباريات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لمواجهة كانو سبورت.. تعرف على طلب فايلر من جهازه المعاون فى مران الأهلى

تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبى الاهلى قبل بداية المران

الأهلى يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة كانو سبورت.. تفاصيل

تعرف على أول طلبات ريينه فايلر من الجهاز الطبي للأهلي

تطعيم فايلر في الأهلي

فايلر يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي إلى غينيا الاستوائية

ترشيحاتنا

على خطى جيجي حديد.. تعلمي كيفية ارتداء الجينز.. شاهد

بعد النجاح الساحق.. كريم عبد العزيز: جزء ثالث من الفيل الأزرق.. فيديو

اخبار الرياضة.. أول استقالة في الدوري المصري.. صدام جديد بين صلاح وماني.. مفاجأة حكم نهائي كأس مصر

آرسين فينجر يشيد بمحمد صلاح.. المهووس شبيه ميسي

كريم عبد العزيز: تشرفت بأني عديت في كاميرا مثل أمامها أحمد زكي.. فيديو

فريدة عثمان تتوجه إلى واشنطن

بعد بتر قدمه.. ملحمة حب وبكاء من جماهير الاهلى أمام بيت حمصة.. فيديو وصور

اشمعنى انا متكرمتش.. مرتضى منصور يهاجم تكريم محمود الخطيب.. فيديو

اخبار الرياضة.. أول استقالة في الدوري المصري.. صدام جديد بين صلاح وماني.. مفاجأة حكم نهائي كأس مصر

هاجم شحاتة ويونس وحازم إمام.. مرتضى منصور: غياب رموز النادي عن الجمعية العمومية أمر مخزي.. فيديو

هاني VS فتحي .. كيف يرى مدرب الاهلي الجديد مركز الظهير الأيمن

تعليق وكيل وزارة الشباب والرياضة على عمومية الزمالك ..فيديو

أخبار النادي الأهلى اليوم 6-9-2019

الكرة للجماهير.. هاني العتال: أرفض قرار منح تذاكر نهائي الكأس لأعضاء العمومية فقط.. فيديو

بأمر من بيراميدز.. تفاصيل مثيرة عن تعيين حكم أجنبي لـ نهائي كأس مصر

جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل

هاني العتال: لست معينا وتم انتخابي بـ24 ألف صوت في انتخابات الزمالك.. فيديو

هاني العتال يكشف كواليس حديثه مع وزير الشباب والرياضة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا