الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لـ كانو سبورت

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي التدريبات اليوم بعد الراحة السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني لمدة 24 ساعه.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري فى غينيا الإستوائية.



ومن المقرر أن يواصل فايلر تجهيز لاعبية لتلك الموقعة وتحفيظهم طريقته في المباريات.