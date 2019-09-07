جمارك الدخان: 18.8 مليون جنيه جملة الرسوم والضريبة خلال أغسطس

كشف تقرير صادر عن إدارة جمارك الدخان، عن أن جملة الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة خلال أغسطس الماضي، بـ18.84 مليون جنيه.



وأشار التقرير إلى أن الغرامات الجمركية بلغت 61 ألف جنيه، بالإضافة لضرائب القيمة المضافة 113.5 مليون جنيه، والأرباح الصناعية والتجارية المحصلة لـ1.3 مليون جنيه.



ووفقا لتقرير إدارة جمارك الدخان، وصلت الرسوم المحصلة لصالح غرفة الأدخنة لـ629 ألف جنيه والمصروفات الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة لـ1300 جنيه.



وبلغت صادرات الدخان خلال أغسطس الماضي لـ7.3 مليون جنيه.