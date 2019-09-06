بينهم 9 مصريين.. الحكومة السعودية تتخذ قرارا حازما لإنصاف عمال أجانب

أفادت صحيفة "سعودي جازيت" السعودية بأن مكتب العمل في محافظة الخبر السعودية أمر بصرف رواتب متأخرة بقيمة إجمالية 8 ملايين و253 ألفا و43 ريالًا سعوديًا مستحقة لـ 195 عاملًا أجنبيًا لدى شركتين.



وأوضحت الصحيفة أن الشركتين أخرتا صرف رواتب العمال المذكورين لعدة أشهر ولأسباب مختلفة.



وأضافت الصحيفة أن مكتب العمل أمر بصرف الرواتب المتأخرة بقيمة 600 ألف ريال لتسعة مصريين، ومليوني ريال لـ 66 عاملًا من نيبال وباكستان، و420 ألف ريال لأبناء جاليات أخرى.



ونقلت الصحيفة عن المدير العام لمكتب العمل بالخبر منصور آل بن علي إشادته بجهود العاملين بالمكتب واهتمامهم بسرعة صرف المستحقات المتأخرة للعمال الأجانب في إطار توجيهات وزارة العمل السعودية.