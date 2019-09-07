فايلر يطالب بمباراة ودية لتجهيز لاعبي الأهلي لمواجهة كانو سبورت

يدرس رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إقامة مباراة ودية، الأسبوع المقبل، قبل السفر إلى غينيا، للتأكيد على بعض النواحي الفنية والخططية التي يرغب في تطبيقها بشكل عملي في أول مباراة رسمية له مع الفريق أمام كانو سبورت.



ويسعى فايلر، فى الفترة الحالية لتجهيز اللاعبين من خلال التدريبات البدنية والفنية والتركيز بشكل أكبر على التحركات بدون الكرة، كما يركز على كيفية انهاء الهجمات مع استغلال الكرات العرضية والتصويبات من داخل وخارج منطقة الجزاء .



ويحرص رينيه فايلر، على عقد محاضرات نظرية مع اللاعبين، وإيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء واسداء النصائح والتعليمات لبعض اللاعبين بشكل فردي، مع الحديث بشكل جماعي عن التحرك والانتشار داخل أرض الملعب.