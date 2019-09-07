طارق قنديل يرتب لـ رحلة الأهلي إلى غينيا الاستوائية

بدأ طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي الترتيب لرحلة غينيا الاستوائية، بعد تكليف رئيس النادي محمود الخطيب برئاسة بعثة فريق الكرة لخوض مباراة كانو سبورت ببطولة إفريقيا، والمحدد لها 14 من سبتمبر في ذهاب دور الـ 32 من دوري رابطة الأبطال.



من المقرر أن تسافر البعثة الحمراء فجر الأربعاء المقبل وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني، حيث يسبقها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي مدير الجهاز الإداري إلى هناك للترتيب لحجز ملاعب التدريب وفندق الإقامة وتسكين اللاعبين في الغرف ليكون كل شيء جاهز مع وصول البعثة.



وكان الأهلي قد صعد لدور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه مباراة «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي بنتيجة 4-صفر في مباراة الذهاب، و9- صفر في لقاء العودة.



