إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد .. فيديو

قالت الفنانة إليسا، إنها لم تفكر في التمثيل مطلقا، مضيفة:" لا أعتقد أنني ممثلة ومبحبش أعمل حاجة ومتنجحش".



وأضافت إليسا في حوارها في برنامج " أون ست" المذاع على قناة " أون إي"، قائلة:" لا أفضل خوض المخاطر في مسيرتي الفنية".



وتابعت إليسا:" أقوم بالتحضير إلى ألبوم جديد، واكتمل بشكل كبير، ومن الممكن أن يتم طرحه في رأس السنة، ولكن لن أنتظر حتى العام الجديد"، مضيفة:" قمت بإحياء حفلات كثيرة في مصر هذا العام".

