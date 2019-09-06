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إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد .. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:53 م
إليسا
إليسا
هاني حسين
قالت الفنانة إليسا، إنها لم تفكر في التمثيل مطلقا، مضيفة:" لا أعتقد أنني ممثلة ومبحبش أعمل حاجة ومتنجحش".

وأضافت إليسا في حوارها في برنامج " أون ست" المذاع على قناة " أون إي"، قائلة:" لا أفضل خوض المخاطر في مسيرتي الفنية".

وتابعت إليسا:" أقوم بالتحضير إلى ألبوم جديد، واكتمل بشكل كبير، ومن الممكن أن يتم طرحه في رأس السنة، ولكن لن أنتظر حتى العام الجديد"، مضيفة:" قمت بإحياء حفلات كثيرة في مصر هذا العام".

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