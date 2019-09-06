مصطفى حجاج يتألق بالفقرة الثانية لحفل افتتاح نادي حلوان العام.. صور

تألق الفنان مصطفى حجاج، في حفل غنائي ساهر له الليلة الجمعة 6 سبتمبر، في إفتتاح نادي حلوان العام، بحضور عدد كبير من الجماهير، التي تحمست لأغانيه، وذلك في ثاني فقرات الحفل، بعدما اختتم الفنان كريم محسن، الفقرة الأولى منه.



أطل مصطفى حجاج، على جمهوره في حفل إفتتاح نادي حلوان العام، بملابس كاجوال، إذ ارتدى بنطالا جينز كحلي اللون، وتيشيرت أبيض، وقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.



من ناحية أخرى، وقع الاختيار على مصطفى حجاج ليتم ترشيحه للمنافسة على جائزة أفضل فنان في شمال أفريقيا، عن أغنية "خطوة" وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة الماضية.



واعتمد مصطفى حجاج على تقديم نوعية مزيكا و كلمات جديدة لينافس بها كبار المطربين في سوق الموسيقى وعالم الغناء، وكان من بين تلك الأغاني أغنية "خطوة"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوي، وهندسة صوت هاني محروس.



وتقول كلمات أغنية خطوة :"خطوة يا صاحب الخطوة .. خطوة امشيلي لو خطوة .. ده انت عالقلب ليك سطوة .. نظرة مبطلبش غير نظرة .. وانت فاهم و ليك نظرة .. شوف حالي .. شوف ايه بيجرالي".