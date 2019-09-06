ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى حجاج يتألق بالفقرة الثانية لحفل افتتاح نادي حلوان العام.. صور

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:00 م
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
سعيد فراج - تصوير: عمرو سيد
تألق الفنان مصطفى حجاج، في حفل غنائي ساهر له الليلة الجمعة 6 سبتمبر، في إفتتاح نادي حلوان العام، بحضور عدد كبير من الجماهير، التي تحمست لأغانيه، وذلك في ثاني فقرات الحفل، بعدما اختتم الفنان كريم محسن، الفقرة الأولى منه.

أطل مصطفى حجاج، على جمهوره في حفل إفتتاح نادي حلوان العام، بملابس كاجوال، إذ ارتدى بنطالا جينز كحلي اللون، وتيشيرت أبيض، وقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

من ناحية أخرى، وقع الاختيار على مصطفى حجاج ليتم ترشيحه للمنافسة على جائزة أفضل فنان في شمال أفريقيا، عن أغنية "خطوة" وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة الماضية.

واعتمد مصطفى حجاج على تقديم نوعية مزيكا و كلمات جديدة لينافس بها كبار المطربين في سوق الموسيقى وعالم الغناء، وكان من بين تلك الأغاني أغنية "خطوة"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوي، وهندسة صوت هاني محروس.

وتقول كلمات أغنية خطوة :"خطوة يا صاحب الخطوة .. خطوة امشيلي لو خطوة .. ده انت عالقلب ليك سطوة .. نظرة مبطلبش غير نظرة .. وانت فاهم و ليك نظرة .. شوف حالي .. شوف ايه بيجرالي".
مصطفى حجاج يتألق بالفقرة الثانية لحفل افتتاح نادي حلوان العام.. صور
مصطفى حجاج يتألق بالفقرة الثانية لحفل افتتاح نادي حلوان العام.. صور
مصطفى حجاج يتألق بالفقرة الثانية لحفل افتتاح نادي حلوان العام.. صور
مصطفى حجاج يتألق بالفقرة الثانية لحفل افتتاح نادي حلوان العام.. صور
مصطفى حجاج يتألق بالفقرة الثانية لحفل افتتاح نادي حلوان العام.. صور
مصطفى حجاج يتألق بالفقرة الثانية لحفل افتتاح نادي حلوان العام.. صور
مصطفى حجاج يتألق بالفقرة الثانية لحفل افتتاح نادي حلوان العام.. صور
مصطفى حجاج يتألق بالفقرة الثانية لحفل افتتاح نادي حلوان العام.. صور
مصطفى حجاج يتألق بالفقرة الثانية لحفل افتتاح نادي حلوان العام.. صور
مصطفى حجاج يتألق بالفقرة الثانية لحفل افتتاح نادي حلوان العام.. صور
مصطفى حجاج يتألق بالفقرة الثانية لحفل افتتاح نادي حلوان العام.. صور
مصطفى حجاج يتألق بالفقرة الثانية لحفل افتتاح نادي حلوان العام.. صور
مصطفى حجاج يتألق بالفقرة الثانية لحفل افتتاح نادي حلوان العام.. صور
مصطفى حجاج يتألق بالفقرة الثانية لحفل افتتاح نادي حلوان العام.. صور
مصطفى حجاج يتألق بالفقرة الثانية لحفل افتتاح نادي حلوان العام.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني محروس يفجر مفاجأة غير متوقعة بين أصالة ومصطفى حجاج في ولاد رزق 2 .. صور

هاني محروس يفجر مفاجأة غير متوقعة بين أصالة ومصطفى حجاج

طرح أغنية لما تقول يا عوم لـ أصالة ومصطفى حجاج من ولاد رزق 2 عبر أنغامي

أغنية لما تقول يا عوم لـ أصالة ومصطفى حجاج تصل لـ 2.5 مليون مشاهدة.. فيديو

الجمهور لـ مصطفى حجاج: أنت نمبر وان .. شاهد

ترشيح مصطفى حجاج لـ جائزة أفضل فنان في شمال أفريقيا

ترشيحاتنا

مفاجأة.. بيراميدز يحقق رقما تاريخيا للمرة الأولى

الأهلي يدعم المشجع بعد بتر قدمه.. والجماهير تتوافد على منزله

يقلل زمن المرور بين الجيزة والمحافظات المجاورة.. كل ما تريد معرفته عن محور ترعة الزمر الجديد

بينهم 9 مصريين.. الحكومة السعودية تتخذ قرارا حازما لإنصاف عمال أجانب

محمد صلاح وماني يدخلان في صراع جديد.. التفاصيل كاملة

صفر بطولات.. ثنائي مرشحان يتنافسان على قيادة منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على خطى جيجي حديد.. تعلمي كيفية ارتداء الجينز.. شاهد

ختام معسكر حكام القائمة الدولية تحت إشراف فيفا.. صور

صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور