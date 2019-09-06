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أنا اللي عملت في نفسي كده.. سامح حسين يكشف سر نحافته

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:02 م
سامح حسين
سامح حسين
عبد الخالق صلاح
قال الفنان سامح حسين، انه اضطر لتخسيس نفسه لأنه يؤدي مسرحية المتفائل التي تتطلب أن يظهر بشكل هزيل، مرددا: " انا لازم أبقى خاسس عشان المسرحية... أنا اللي عملت في نفسي كده".

وأضاف حسين خلال حلقة اليوم من برنامج " معكم"، المذاع على فضائية،" سي بي سي"، وتقدمه الإعلامية " منى الشاذلي"، أنه لم يتوقع توافد الجماهير من مخلتف المراحل العمرية لمشاهدة العروض المسرحية، منوها ان هناك عددا كبيرا من الأطفال تحضر العروض بسبب الاستعراضات.

وأشار الى أن المسرحية تعرض على المسرح القومي، لذا عمل على زيادة الجمهور وتنوعه، من الأطفال وصغار السن.

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