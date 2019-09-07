ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 7-9-2019

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:31 ص
صدى البلد
محمد صبيح
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في ختام تعاملات الأسبوع الماضي لدى البنك الأهلي المصري 16.45 جنيه للشراء مقابل 16.50 جنيه و16.55 جنيه للبيع مقابل 16.60 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر
وانخفض سعر الدولار في بنك مصر من 16.55جنيه للشراء و 16.65 جنيه للبيع إلى 16.50 جنيه للشراء و 16.60 للبيع بختام تعاملات الأسبوع

سعر الدولار في بنك البركة
تراجع سعر الدولار في بنك البركة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة من 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع إلى 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني
تراجع سعر الدولار في البنك اليوناني من 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع إلى 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق
تراجع سعر الدولار في بنك المشرق خلال الـ 48 ساعة الأخيرة من 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع إلى 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصري الخليجي
تراجع سعر الدولار في بنك المصري الخليكي من 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع إلى 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تباين الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 29 يونيو 2019

تعرف على قيمة تراجع سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم 24-7-2019

تراجع جديد في سعر الدولار بختام تعاملات الأحد 28-7-2019

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار

سعر الدولار اليوم 1 سبتمبر .. ارتفع في التعمير والإسكان وانخفض في المصرف المتحد

أبرزها البنك الأهلي المصري.. سعر الدولار يتراجع 5 قروش في 6 بنوك

ترشيحاتنا

ما حكم صلاتي بأهلي في المنزل على وقتها.. الإفتاء تجيب ..فيديو

اخبار الرياضة.. أول استقالة في الدوري المصري.. صدام جديد بين صلاح وماني.. مفاجأة حكم نهائي كأس مصر

امير كرارة يعرض مشهدًا لـ كريم عبد العزيز.. والأخير: ايه الفضايح دي

حظك اليوم السبت لبرج الثور على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

جنازة حارة..غضب بين أهالي الغردقة بسبب قتل كلب بطريقة صادمة في بلكونة.. صور

رشحه حسام غالى..حسين عبد الدايم: فضلت اشتغل مع الأهلي ورفضت عرض ميدو.. فيديو

الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لـ زوجها فى البحيرة على طريقة الأفلام العربي

كريم عبد العزيز: معرفش حد اسمه أحمد السقا .. فيديو

اشمعنى انا متكرمتش.. مرتضى منصور يهاجم تكريم محمود الخطيب.. فيديو

نقل حكيم للمستشفى بعد إنقلاب سيارته على طريق السويس.. صور

جنازة حارة..غضب بين أهالي الغردقة بسبب قتل كلب بطريقة صادمة في بلكونة.. صور

سقوط الفنان سامح حسين من أعلى سقالة أمام عمارة.. شاهد

هاجم شحاتة ويونس وحازم إمام.. مرتضى منصور: غياب رموز النادي عن الجمعية العمومية أمر مخزي.. فيديو

الإفتاء: لبس الرجل سلسلة حرام في حالتين.. فيديو

شريف منير يكشف سر خلافه مع كريم عبد العزيز ومنى زكي

اخبار الرياضة.. أول استقالة في الدوري المصري.. صدام جديد بين صلاح وماني.. مفاجأة حكم نهائي كأس مصر

منتجو الدواجن يلعبون بالنار ويحظرون استيرادها.. اقتصادية النواب: ارتفاع كبير في الأسعار

جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا