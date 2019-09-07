سعر الدولار اليوم السبت 7-9-2019

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في ختام تعاملات الأسبوع الماضي لدى البنك الأهلي المصري 16.45 جنيه للشراء مقابل 16.50 جنيه و16.55 جنيه للبيع مقابل 16.60 جنيه.





سعر الدولار في بنك مصر

وانخفض سعر الدولار في بنك مصر من 16.55جنيه للشراء و 16.65 جنيه للبيع إلى 16.50 جنيه للشراء و 16.60 للبيع بختام تعاملات الأسبوع





سعر الدولار في بنك البركة

تراجع سعر الدولار في بنك البركة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة من 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع إلى 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

تراجع سعر الدولار في البنك اليوناني من 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع إلى 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك المشرق

تراجع سعر الدولار في بنك المشرق خلال الـ 48 ساعة الأخيرة من 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع إلى 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك المصري الخليجي