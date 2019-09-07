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تعليم

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون تسجيل الرغبات إلكترونيا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:13 ص
صورة أرشيفية - طلاب
صورة أرشيفية - طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون تسجيل الرغبات
محمد شحتة
يواصل طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحون في الدور الثاني والمتخلفون عن التسجيل في الدور الأول، اليوم السبت، تسجيل رغباتهم إلكترونيا في تنسيق جامعة الأزهر والذي يستمر حتى مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٩.

أوضحت الجامعة في بيان لها، أن عدد الطلبة الذين لهم حق التسجيل في هذه المرحلة ٦٣٠٩٢ علما بأن عدد الطلبة الناجحين في الدور الثاني ٥٢٤٨٦ وعدد الطلبة الذين تخلفوا عن التسجيل من الدور الأول ١٠٦٠٦.

ويسمح للطلاب المتخلفين في الدور الأول تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية وكذلك الناجحين في الدور الثاني.

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