كيف تنظمين يومك بين العمل ومدرسة أطفالك

مع اقتراب عودة الدراسة تبدأ مرحلة القلق عند الأمهات، خاصة العاملات منهن نظرا لصعوبة الفترة المقبلة عليهن واحتياجهن لتنظيم حياتهم اليومية بين يوم العمل ومدرسة أولادهم ومهام المنزل،وخاصة بعد أرتفاع الأسعار ،فأغلب الأسر تضر للعمل كأب وأم من أجل الأنفاق على أطفالهن والمعيشة التي أصبحت باهظة الثمن ،ذلك اليوم يقدم لك موقع هيلث كيفية تنظيم اليوم بين العمل والمدرسة .



تخزين الطعام لأطول فترة:



- أهم الخطوات التي تساعدك على تنظيم حياتك ويومك بين عملك اليومي ومهام منزلك خلال دراسة أولادك هي تحضيرات الطعام التي تختصر معك الوقت بعد يوم عمل طويل، لهذا يجب الاهتمام بتخزين أكبر قدر ممكن من الأطعمة والخضروات في الفريرز خلال الإجازة الأسبوعية بحيث تكون جاهزة على الطهي والتقديم وهو ما يوفر الكثير من الوقت والمجهود فيما بعد .



تحديد موعد التنظيف:



- بعد مهام المطبخ والطعام يبقى تنظيف المنزل أكبر مشكلات السيدة العاملة، حيث يجب الاهتمام بتظيف المنزل بشكل جيد مرة واحدة أسبوعيًا ومن ثم الاهتمام ببعض النقاط التي تساعد في الحفاظ على نظافة المنزل لأطول فترة دون الحاجة لإعادة التنظيف مرة أخرى بعد وقت قليل خاصة مع ضغط العمل .



التفرغ للأولاد بعد عودتهم من المدرسة:



نظرًا لضيق الوقت بين المدرسة وعملك اليومي عليك تنظيم يوم أولادك بعد العودة من المدرسة فمن الأفضل أن يتناولوا وجبة الغداء ثم يخلدوا لقيلولة ثم يكملوا يومهم في المذاكرة وعمل الوجبات وأنت معهم، لأن خلال فترة نومهم يمكنك الانتهاء من أعمالك المنزلية حتى تتفرغي لهم بعد ذلك.