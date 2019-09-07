الأكاديمية المهنية للمعلمين تفتح باب التقدم لاعتماد المدربين.. الأحد

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن فتح باب التقدم لاعتماد وتجديد اعتماد المدربين والمراجعين الخارجيين من خلال فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات في الفترة من الأحد 8 سبتمبر 2019 حتى الاثنين 30 سبتمبر 2019.



وتتمثل شروط التقدم في : أن يكون المتقدم من العاملين بالتربية والتعليم ، والأزهر الشريف ، الجامعات المصرية ، المراكز البحثية ، وأن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي ، أو مؤهل عال بالاضافة إلى دبلوم أو تأهيل تربوي ، والمستوى الوظيفي معلم على الاثل أو ما يعادلها على قانون 81 ، وأن يكون المتقدم حاصلا على دورات في مجال الحاسب الآلي لا تقل عن 30 ساعة تدريبية أو الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، ومناسبة تخصص المتقدم للاعتماد لمجال اعتماده ، وألا يكون المتقدم محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل، وأن يكون المتقدم حاصلا على تقدير ممتاز أو ما يعادلها في آخر تقريري أداء.



كما يشترط اجتياز الاختبار النفسي مع التزامه بسداد الرسوم المقررة لذلك بفرع الأكاديمية التابع له بعد قبول ملف التقدم للاعتماد، واجتياز دورة TOT بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بنسبة نجاح 75% ، واجتياز اختبار اي تي بنسبة لا تقل عن 70% ، واجتياز المقابلة الشخصية للجنة الاعتماد بنسبة لا تقل عن 70% ، والالتزام بأخلاقيات مهنة التدريب والتعليمات والكتب الدورية وحضور الاجتماعات والمؤتمرات و ورش العمل التي يدعى إليها من قبل الاكاديمية المهنية للمعلمين وفروعها.



ومن يتم اعتماده كمدرب لا يمارس العمل كمراجع خارجي خلال فترة عمله بالتدريب ومدير الفرع مسئول عن تطبيق ذلك.



أما عن محتويات ملف التقديم : سيرة ذاتية تحتوي على عدد 2 صورة شخصية حديثة ، وصورة معتمدة طبق الأصل من المؤهل التربوي، وصحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة مثبت فيها آخر تقريري أداء، وافادة من جهة عمله بأنه غير محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل، وتقديم ما يفيد الحصول على دورات في مجال الحاسب الآلي لا تقل عن 30 ساعة تدريبية أو الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، وصورة من بطاقة الرقم القومى، وصور إفادات أو شهادات معتمدة تتعلق بالتنمية المهنية.