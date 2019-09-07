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اقتصاد

قطاع خدمات مالية الأكثر تداولات بالبورصة الأسبوع الماضي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:00 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
تصدر قطاع خدمات مالية باستثناء بنوك قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 139.7 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 633 مليار جنيه.

وتلى قطاع خدمات مالية، قطاع بنوك، بتداول 13.1 مليون ورقة مالية بقيمة 631 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بتداول 135.1 مليون ورقة مالية بقيمة 537.4 مليون جنيه.

وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع موارد أساسية بتداول 58 مليون ورقة مالية وبقيمة 429.2 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بتداول 61 مليون ورقة مالية وبقيمة 380.6 مليون جنيه.

فيما جاء قطاع كيماويات بعدهم بتداول 29.5 مليون ورقة مالية وبقيمة 308.7 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات بتداول 181.5 مليون ورقة مالية بقيمة 237.2 مليون جنيه.

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