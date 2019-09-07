ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 7%

السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي
رويترز
خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى سبعة بالمئة في ثالث خفض لتكلفة الإقتراض هذا العام، وقال إن خفضا آخر للفائدة محتمل في أحد اجتماعاته الثلاثة القادمة.

ويأتي خفض الفائدة وسط تباطؤ في التضخم ونمو اقتصادي راكد، وهو ما دفع البنك المركزي إلى خفض توقعاته للناتج المحلي الاجمالي.

وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي، وهى تعلن قرار خفض الفائدة، إن البنك سيدرس خفض سعر الفائدة الرئيسي قريبا.

لكنها امتنعت عن التعقيب بشأن ما إذا كان البنك المركزي مستعدا لخفض الفائدة في اجتماعه القادم في أكتوبر ثم في ديسمبر.

وأضافت قائلة "خفض لسعر الفائدة الرئيسي مرجح في أحد الاجتماعات (الثلاثة) القادمة".

وعدًل البنك المركزي بالخفض توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام إلى نطاق من 0.8-1.3 في المئة من تقديراته السابقة البالغة 1.0-1.5 في المئة.

ترشيحاتنا

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا

الكرة للجماهير.. هاني العتال: أرفض قرار منح تذاكر نهائي الكأس لأعضاء العمومية فقط.. فيديو

صلاح محسن : المنتخب الأوليمبي يسعى لتضميد جراح الفراعنة الكبار.. فيديو

بينهم 9 مصريين.. الحكومة السعودية تتخذ قرارا حازما لإنصاف عمال أجانب

سقوط الفنان سامح حسين من أعلى سقالة أمام عمارة.. شاهد

أخبار البرلمان .. موعد وقيمة الزيادة السنوية للمعاشات ..تحذير من ارتفاع أسعار الدواجن .. ومفاجأة بشأن مستقبل اسعار الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا