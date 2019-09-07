ابرز اخبار التوك شو..إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد.. فاروق حسني: لم أبحث يوما عن الكرسي والمناصب



نشر موقع "صدى البلد"، أمس الجمعة، مجموعة من الأخبار الهامة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:





إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد .. فيديو











قالت الفنانة إليسا، إنها لم تفكر في التمثيل مطلقا، مضيفة:" لا أعتقد أنني ممثلة ومبحبش أعمل حاجة ومتنجحش".



وأضافت إليسا في حوارها في برنامج " أون ست" المذاع على قناة " أون إي"، قائلة:" لا أفضل خوض المخاطر في مسيرتي الفنية".



وتابعت إليسا:" أقوم بالتحضير إلى ألبوم جديد، واكتمل بشكل كبير، ومن الممكن أن يتم طرحه في رأس السنة، ولكن لن أنتظر حتى العام الجديد"، مضيفة:" قمت بإحياء حفلات كثيرة في مصر هذا العام".



أنا اللي عملت في نفسي كده.. سامح حسين يكشف سر نحافته



قال الفنان سامح حسين، انه اضطر لتخسيس نفسه لأنه يؤدي مسرحية المتفائل التي تتطلب أن يظهر بشكل هزيل، مرددا: " انا لازم أبقى خاسس عشان المسرحية... أنا اللي عملت في نفسي كده".



وأضاف حسين خلال حلقة اليوم من برنامج " معكم"، المذاع على فضائية،" سي بي سي"، وتقدمه الإعلامية " منى الشاذلي"، أنه لم يتوقع توافد الجماهير من مخلتف المراحل العمرية لمشاهدة العروض المسرحية، منوها ان هناك عددا كبيرا من الأطفال تحضر العروض بسبب الاستعراضات.



وأشار الى أن المسرحية تعرض على المسرح القومي، لذا عمل على زيادة الجمهور وتنوعه، من الأطفال وصغار السن.



الإخوان هاجموني.. فاروق حسني: لم أبحث يوما عن الكرسي والمناصب







قال فاروق حسني، وزير الثقافة السابق، إنه تقدم باستقالته عدة مرات للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لكنه رفضها، لافتا إلي أنه لم يسع يوما لمناصب أو طمع في كرسي سلطة.



وأشار "حسني" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلي أنه استطاع تحقيق مشروعات ضخمة مثل متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير، فضلا عن مشروع أعداد منطقة القلعة والذي لم يتحقق النجاح وقتها.



ونوه "فاروق حسني"، إلي أنه قام بإنشاء العديد من المكتبات والمراكز العلمية والتي وصلت لأكثر من 150 مكتبة في كل قري مصر.



أشار فاروق حسنى إلي أن الإخوان والسلفيين يهاجمونه باستمرار رغم كل إنجازاته، مؤكدا أنهم "كانوا بيمسكوا عليا كل كلمة".



مجلس الوزراء يكشف موعد انطلاق سيارات الـ ميني فان في الشوارع



قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه في مطلع عام 2020 يمكن لأصحاب مركبات التوك توك استبدالها بسيارات ميني فان، مشيرا إلى أنه تم توجيه المصانع بصناعة ميني فان بأقل تكلفة ممكنة.



وأضاف سعد، في تصريحات تلفزيونية، أن مركبات التوك توك بدأت في مصر بشكل عشوائي، ويسير التوك توك في الشارع المصري بقيادة أطفال في فوضى مكتملة الأركان،ـ قادت بنا بما نعاني منه الآن.



واوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن سيارات الميني فان ستكون مرخصة، ولا يسمح بقيادتها إلا لمن له أهلية القيادة، مشيرا إلى أن سيارات الميني فان سيكون لها قواعد، ولن تسير على الطرق السريعة.



إسكندرية باظت.. فاروق حسني: لا أطيق المشي على الكورنيش بسبب العشوائية







قال فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن إعلانات الشوارع واللافتات شوهت بشكل كبير المظهر الحضاري للكثير من المدن في مصر، مؤكدا أن تشوه القاهرة يرجع لسوء التربية، حيث عجز الكثيرون عن تكوين البشر الذين يستطيعون تكوين حياة.



ونوه، "حسني" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، بأن مدينة الإسكندرية قد دمرت وضاعت بشكل كامل، حيث امتلأت بالعشوائية الشديدة خاصة في منطقة الكورنيش، بعدما كانت من أجمل مدن العالم، مؤكدا أنه لا يطيق المشي علي الكورنيش من كثيرة التشويه والعشوائية التي أصبحت عليه.



وأوضح، أن هناك القصور والفيلات الجميلة التي هدمت ليحل مكانها المباني القبيحة، حيث كانت مجال للقائمين على أعمال البناء بالتعاون مع مافيا المحليات، مؤكدا أن تم هدم ما يقارب الـ 121 ألف مبني تراثي ليحل مكانها الأبراج القبيحة والعمائر السكنية.



خالد صفوت: ترتيبنا الدولي مؤشر لسوء جودة التعليم في المدارس.. فيديو







قال خالد صفوت مؤسس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، إن ترتيب مصر في تصنيف التعليم في المرتبة قبل الأخيرة عالميا، مشيرا إلى أن ذلك يدل على عدم وجود جودة تعليم في المدارس الحكومية أو الخاصة أو حتى الدولية.



وأضاف صفوت، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن المدرس في المدارس المصرية غير مؤهل أو مدرب، مشيرا إلى أن هناك فوضى كبيرة داخل المدارس المصرية.



وأوضح مؤسس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، أن هناك مدرسين أجانب يعملون داخل المدارس المصرية، كانوا يعملون في الكوافير، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة أصبحت مؤسسات هادفة للربح، بالمخالفة للقانون.



برلماني عن إلغاء التوك توك: من الصعب سير الـ فان فى الشوارع الداخلية.. فيديو







قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن 90% من مشكلات التوك توك تكون في الشوارع الداخلية، مشيرا إلى أن التوك توك له أهمية كوسيلة مواصلات تكميلية.



وأضاف محمد فؤاد، في حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن سيارات الميني فان سيصعب عليها السير داخل الشوارع الداخلية الضيقة التي كان يعمل بها مركبات التوك توك.



وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استبدال التوك توك بسيارات الفان، هل هو دعوة للسكان في الشوارع الداخلية بالمشي من أجل الرياضة، أم سيكون هناك تنظيم لهذه المسألة؟.



كان أعز صاحب ليا.. ابن فؤاد المهندس: والدي رقم 4 في الكوميديا بالعائلة.. فيديو









قال محمد فؤاد المهندس نجل الفنان القدير الراحل فؤاد المهندس، تعليقا على الذكرى 94 على ميلاده، إنه كان رجلا حنونا طيبا مخلصا، وكان يتمتع بكل المواصفات الجيدة للأب والرجل.



وأضاف محمد فؤاد المهندس في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا: "كان أب صارم ثم أصبحنا أصدقاء وأشقاء وكان أعز صاحب ليا".



وتابع محمد فؤاد المهندس: "إحنا عائلة كوميدية جدا ووالدي كان رقم 4 في الكوميديا بين أشقائه".



وأكمل محمد فؤاد المهندس: "الأستاذ فؤاد المهندس ربنا أعطاه الموهبة منذ إن كان صغيرا وكان يقوم بتقليد المدرسين في المدرسة".





4 ملايين توك توك.. مصطفى بكري يطالب الحكومة بتسوية أحوال أصحاب التكاتك







قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بإلغاء التوك توك يعد من أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال العام الجاري، نظرا لكونها خطأ من البداية.



وأوضح، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن مصر يسير بها 4 ملايين مركبة توك توك ما يستلزم وضع خطة سليمة وواضحة لرفع تلك المركبات غير الامنة واستبدالها بسيارت "ميني فان"، فضلا عن تعويض أصحابها أو تسوية أحوالهم.



ولفت إلي أنه تحدث مع بعض سائقي التكاتك الذين يمرون بحالة من الخوف علي عملهم ومصدر رزقهم، مطالبا الحكومة بوضع خطة كامله لإحلال تلك المركبات وإيجاد حلول سليمة لأصحابها.

