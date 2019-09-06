حريق فى سكن الطالبات بأسوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان من السيطرة على حريق إندلع بسكن للطالبات تابع لمعهد الخدمة الإجتماعية بمنطقة الطابية وسط مدينة أسوان دون وجود أى خسائر فى الأرواح أو إصابات .



وكان اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من العميد محمد أبو الدهب مدير الحماية المدينة يفيد بنشوب حريق داخل مبنى سكن الطالبات القديم التابع لأحد المعاهد التعليمية الحكومية .



وعلى الفور إنتقلت القيادات الأمنية برئاسة اللواء حمدى هاشم، مدير الإدارة العامة للمباحث بالمديرية، إلى موقع الحريق، وتم الدفع ب 4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ، والتى نجحت فى السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل أن يمتد للمناطق المجاورة .



وتم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق .

