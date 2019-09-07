ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:17 ص
الملكة رانيا
الملكة رانيا
أسماء عبد الحفيظ
اشتهرت الملكة رانيا بأناقتها وبذوقها الرفيع في اختيار الملابس والإطلالات التي كشفت عن قوامها المثالي والرشيق وجمالها الطبيعي.

عشقت الملكة رانيا الإطلالات والأزياء التي تجمع بين الأناقة والبساطة، فهي تبعد تماما عن الإطلالات المبالغ فيها أو الغير المناسبة لها، كما تحرص على تنسيق وإقتناء الحقائب والأحذية التى تزيد من فخمة إطلالتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

أرتدت الملكة رانيا فستانا من تصميم مصمم الأزياء اللبناني "كريكور جابوتيان " حيث أطلت بإطلالة ملكية بفستان ذات اكمام منفوشة شفاف من القماش الشيفون،طويل مطرز عل هيئة الشجر،ذات اللون الفضي.

تاركة شعرها الأشقر منسدل على الأكتاف، واضعة بعض لمسات المكياج البسيطة.
الملكة رانيا الملكة رانيا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرز إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال يوليو.. ميريهان حسين بالمايوه.. نيرمين الفقى تخطف الأنظار بهوت شورت فى اليونان.. أحلام بنفس فستان إلهام شاهين.. وزوجة نجل إيلي صعب بـ 3 إطلالات في حفل زفافها

أناقة واحتشام.. 20 صورة تكشف إطلالات الملكة رانيا في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

الكرة للجماهير.. هاني العتال: أرفض قرار منح تذاكر نهائي الكأس لأعضاء العمومية فقط.. فيديو

كريم عبد العزيز: معرفش حد اسمه أحمد السقا .. فيديو

على خطى جيجي حديد.. تعلمي كيفية ارتداء الجينز.. شاهد

بعد بتر قدمه.. ملحمة حب وبكاء من جماهير الاهلى أمام بيت حمصة.. فيديو وصور

أحدث ظهور لـ شيري عادل على الشاطئ بعد انفصالها عن معز مسعود.. شاهد

في عيد ميلادها.. أبرز تصريحات ريهام عبد الغفور: بقرف من البوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا

صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور