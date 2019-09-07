بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا

اشتهرت الملكة رانيا بأناقتها وبذوقها الرفيع في اختيار الملابس والإطلالات التي كشفت عن قوامها المثالي والرشيق وجمالها الطبيعي.





عشقت الملكة رانيا الإطلالات والأزياء التي تجمع بين الأناقة والبساطة، فهي تبعد تماما عن الإطلالات المبالغ فيها أو الغير المناسبة لها، كما تحرص على تنسيق وإقتناء الحقائب والأحذية التى تزيد من فخمة إطلالتها وتمنحها إطلالة متكاملة.





أرتدت الملكة رانيا فستانا من تصميم مصمم الأزياء اللبناني "كريكور جابوتيان " حيث أطلت بإطلالة ملكية بفستان ذات اكمام منفوشة شفاف من القماش الشيفون،طويل مطرز عل هيئة الشجر،ذات اللون الفضي.



