ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

المعدن الأصفر يتراجع.. الذهب يهوي بشكل مفاجئ بواقع 11 جنيها.. واقتصادية النواب: انخفاضه سيستمر.. وننصح بعدم شرائه حاليا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:07 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
عبد الرحمن سرحان
محمد بدراوي: 
استمرار تراجع أسعار الذهب الفترة المقبلة
اقتصادية النواب تحذر من شراء الذهب في هذا التوقيت

ظلت أسعار الذهب تتعرض لضغوط أمس، الجمعة، فى الوقت الذى شجعت فيه بيانات أمريكية قوية، المستثمرين، على العودة إلى الأصول العالية المخاطر، مما أضر بالطلب على المعدن الأصفر الذى يُعتبر ملاذا آمنا، ودفع البلاتين أيضا للانخفاض 3%.

وبحلول الساعة 7.09 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.6% إلى 1509.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط 1% إلى 1504.30 دولار وهو أدنى مستوى منذ 23 أغسطس.

وهبط الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1517.90 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب أمس الخميس 2% بعد بيانات إيجابية للتوظيف فى القطاع الخاص ومن قطاع الخدمات الأمريكى، وتدفع تلك الانخفاضات الذهب إلى مسار تكبد خسائر للأسبوع الثانى على التوالى.

ويترقب المتعاملون حاليا التقرير الشهرى للوظائف الأمريكية المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لإلقاء النظرة التالية على متانة سوق العمل الأمريكية.

كما تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقنا على إجراء محادثات رفيعة المستوى فى أوائل أكتوبر مما غذى التفاؤل بإحراز تقدم كبير فى خفض التصعيد فى النزاع التجارى المرير والطويل بين البلدين.

وقفز الذهب نحو 18% منذ بداية العام الجارى إذ أوقدت الحرب التجارية مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى وشجعت بنوكا مركزية كبيرة فى أنحاء العالم على خفض أسعار الفائدة.

وتوقع محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، استمرار تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعد تراجعه، اليوم، خلال تعاملات الخميس، بواقع 11 جنيهًا.

وقال النائب محمد بدراوي، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: الارتفاع المفاجئ لأسعار الذهب كان بسبب التخوفات التي نتجت بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين، والذي أدى إلى لجوء رجال الأعمال لـ الملاذ الآمن "الذهب".

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن انخفاض معدلات التوتر في الحرب التجارية بين أمريكا والصين، أدى لهبوط مفاجي في أسعار الذهب، والذي من المتوقع أن يستمر في الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

فيما حذر النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، من شراء الذهب في الوقت الحالي، رغم التراجع المفاجئ الذي شهده، اليوم الجمعة، بواقع 11 جنيهًا.

وقال "مخاليف"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إنه من المتوقع أن يستمر تراجع أسعار الذهب الفترة المقبلة، لكن سيكون ذلك ببطء، وستشهد الأيام القليلة المقبلة تراجع ملموس في سعر الذهب.

وعن حجم التراجع، أكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن تراجع الذهب لن يكون بنفس الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن الأصفر، فالسعر سيتراوح بين 650 جنيهًا إلى 700 جنيهًا، وهذا أمر محبط أيضًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا سجل الذهب أعلى مستوى له منذ 6 سنوات وإلى أين يتجه؟ محمد زيدان يجيب

توقعات بارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة.. خبراء لـ صدى البلد: الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والسياسات التحفيزية للبنوك المركزية أبرز الأسباب

الحج والأضاحي.. أسباب دفعت المصريين للامتناع عن شراء الذهب في العيد

الذهب فوق صفيح ساخن.. ارتفاع الأسعار لأعلى قيمة منذ 6 سنوات.. وتوقعات باستمرار الصعود.. والركود يضرب سوق عيد الأضحى

تراجع أسعار الذهب عالميا مع انحسار الطلب على الملاذ الآمن

المعدن الأصفر يتراجع.. اقتصادية النواب تفجر مفاجأة عن مستقبل أسعار الذهب

ترشيحاتنا

ضبط أجهزة تصوير سينمائي مهربة مع مضيفة جوية في مطار القاهرة

علاء نبيل: أرفض تولي حسن شحاتة تدريب المنتخب بهذا الشكل.. فيديو

تنعى وتندد.. أول تعليق من أمريكا على وفاة موجابي

الساحر نيمار يعود .. البرازيل تتعادل مع كولومبيا وديا .. فيديو

احترس منها.. كل ما تريد معرفته عن حمى عض الفئران والوقاية منها

جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل

الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لـ زوجها فى البحيرة على طريقة الأفلام العربي

منتجو الدواجن يلعبون بالنار ويحظرون استيرادها.. اقتصادية النواب: ارتفاع كبير في الأسعار

اشمعنى انا متكرمتش.. مرتضى منصور يهاجم تكريم محمود الخطيب.. فيديو

نقل حكيم للمستشفى بعد إنقلاب سيارته على طريق السويس.. صور

تعرف على موقف الأهلي من رحيل محمد الشناوى

بـ فستان فوق الركبة.. الهام شاهين بإطلالة عصرية في عيد ميلاد رجاء الجداوى

التشكيل الأقرب للأهلي مع المدرب السويسري

هاجم شحاتة ويونس وحازم إمام.. مرتضى منصور: غياب رموز النادي عن الجمعية العمومية أمر مخزي.. فيديو

جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل

أمطرهم بوابل من بندقيته.. ابن عاق يقتل والده وزوجته وشقيقه.. ويختبئ في الزراعات بسوهاج

اخبار الرياضة .. نيمار يسجل فى تعادل البرازيل وكولومبيا .. مرتضى منصور يفتح النار على رموز نادي الزمالك.. صامويل ايتو يعلن اعتزال كرة القدم .. وهولندا تقسو على ألمانيا برباعية

محمد بركات: انطباعات لاعبي الأهلي عن فايلر لا تكفي لتقييمه .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان فوق الركبة.. الهام شاهين بإطلالة عصرية في عيد ميلاد رجاء الجداوى

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها