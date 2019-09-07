عشيرة جوالة هندسة حلوان تدعو الطلاب الجدد لممارسة الانشطة الكشفية

عقب ظهور نتائج تنسيق القبول بالجامعات للمرحلتين الاولى و الثانية واقتراب موعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العام لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، دعت عشيرة جوالة كلية الهندسة جامعة حلوان بفرعيها حلوان والمطرية الطلاب الجدد للانضمام لنشاط الجوالة و التمتع بالااشتراك بنادي حارس للكشافه البحرية بالدقي و التمتع برياضات التجديف و غيرها من الرياضات الكشفية البحرية .
واوضح القائمون على نشاط الجوالة ان انشطتها تساعد على تنمية مهارة التعلم بين الطلاب والاستماع الاخرين وتساعد على نشر روح العمل الجماعى و اكتساب العديد من المهارات و بناء النفس.
جدير بالذكر انه على الطلاب الجدد الراغبين بالانضمام لنشاط الجوالة ملء هذه الاستمارة :اضغط هنا
واوضح القائمون على نشاط الجوالة ان انشطتها تساعد على تنمية مهارة التعلم بين الطلاب والاستماع الاخرين وتساعد على نشر روح العمل الجماعى و اكتساب العديد من المهارات و بناء النفس.
جدير بالذكر انه على الطلاب الجدد الراغبين بالانضمام لنشاط الجوالة ملء هذه الاستمارة :اضغط هنا