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رياضة

نهائي كأس مصر .. الزمالك يغادر إلى الإسكندرية غدا ويتدرب في برج العرب

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:41 م
حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
منتصر الرفاعي - ملك موسي
يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة في الواحدة ظهر غد السبت متوجها إلي الإسكندرية، لخوض نهائي كأس مصر .


وذلك للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة بيراميدز بعد غدٍ الأحد في نهائي كأس مصر .

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء غد علي ملعب برج العرب الذي سيحتضن المباراة النهائية للكأس.

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