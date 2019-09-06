سعد سمير يكشف دور محمد يوسف وبلاكبيرن في انتقاله للأهلي

أكد سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللعب في القلعة الحمراء شرف لأي لاعب.



وقال سعد في تصريحات لقناة الأهلي أنه متواجد في الفريق الأول منذ 11 عام بعد إنضمامه موسم 2008، وحققت 17 بطولة"، مضيفا: " كنت أتمني المرور أمام برج القاهرة ..الأهلي هو حلم لاي لاعب".



وأوضح أنه بدأ حياته الرياضية في فريق ألعاب القوي في النادي الأهلي بمدرسة السعيدية، وتابع :" وأنا سني 12 عام كنت بلعب كرة القدم وألعاب قوي في الأهلي، وشاركت في مسابقات سباق سرعة ووثب طويل"، مضيفا: "استفادت في الكرة من ألعاب القوي خاصة في السرعة"، موضحا أنه " شاركت في اختبارات الأهلي مرتين ومحصلش نصيب، وانضميت لإنبي وشاركت لفترة ورحلت ثم إنضممت لصفوف اتحاد الشرطة، ثم للأهلي أثناء تواجدي في منتخب الناشئين".



وتابع أن هناك لجنة فنية من النادي الأهلي مكونه من 5 أفراد حرصت على مشاهدته في الملعب قبل التعاقد معه، وقال :"كان من الصعب الانضمام للأهلي في ذلك الوقت موسم 2007، وكان منتخب الناشئين يواجه بلاكبيرن الإنجليزي وتواجدت لجنة مكون من 5 أفراد لمشاهدي قبل الانضمام للأهلي بينهم محمد يوسف"، وتابع:" عقب المباراة بفترة تحدث معي عدلي القيعي وأخطرني برغبة الأهلي لضمي".



