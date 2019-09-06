التموين: مد معرض أهلا مدارس حتى 10 سبتمبر

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد معرض "أهلا مدارس" إلى يوم 10 من سبتمبر الجاري، وذلك نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين وأولياء الأمور، وأن الوزارة سعدت بحالة الرضا من المواطنين على المعرض، والذين اشادوا بالخصومات وتنوع الأدوات المكتبية والمدرسية، حيث جودة المنتج والسعر المرضي لهم.



وخلال الأيام الماضية وجدت الوزارة اقبالًا غير مسبوق، بصالة جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر، من الساعة 10 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًا، وبسبب كثافة الإقبال، تم مد فترة المعرض إلى يوم ١٠ سبتمبر الجارى، وفى نفس المواعيد المقررة.