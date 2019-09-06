سعد سمير يكشف عن موقف طريف فى مقهى ميدان الجيش

أكد سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه كان "يستلف" مبالغ مالية من زملائه لمشاهدة مباريات المارد الأحمر في بطولة إفريقيا، وكأس العالم باليابان.



وقال "سعد"، في تصريحات لقناة الأهلي:"كنت بستلف الفلوس من صحابي لمشاهدة مباريات الأهلي على القهوة، لان في الفترة دي كانت المباريات مشفرة ولازم تدفع فلوس لمتابعة المباريات".



وأشار الى أن هناك موقفا طريفا خلال مباراة الاهلي والصفاقسي، في نهائي دوري ابطال افريقيا حيث شاهدتها على أحد المقاهي في ميدان الجيش"، مضيفا:"بكيت بعد فوز الأهلي والجمهور الذي تواجد في القهوة قام بتكسير الكراسي من الفرحة".



ولفت الى ان "هذه المباراة تسببت في رهبة، عند تصعيدي لأول مرة للفريق الأول، في ظل كثرة النجوم بالفريق".

