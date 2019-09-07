محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الفيوم

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث نفّذ قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الفيوم ورشة فنية لتعليم الرواد رسم البورتريه بقلم الرصاص وكيفية مطابقه الرسم بالواقع وأثناء الورشة تم عرض نبذه مختصرة عن تاريخ فن البورتريه.



كما عقد قسم المواهب بالفرع بمكتبة الطفل بالقصر محاضرة تثقيفية لأسماء أبو السعود مدربة تنمية مجتمعية بعنوان "مهارات التواصل"، بدأتها بجلسة تعارف وما هي الأشياء المشتركة بين المشاركين، عرفت بعدها مفهوم التواصل وكيفية التواصل مع الاخرين واوضحت الفرق بين الإستماع والإنصات لتسهيل عملية التواصل عن طريق العصف الذهنى بعمل لعبه تنشيطيه ترفيهيه للمشاركين، وأشارت الي وجود عدة عناصر لتوصيل الرسالة وعرفتها وهى (المرسل، المستقبل، قناة الاتصال، الرسالة، البيئة المحيطة، التغذية العكسية) واختتمت المحاضرة بمعرفة مدى استفادة المشاركين فيها.



أقام بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان "كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديدة" للاطفال تناولت ضرورة الالتزام بالحضور أثناء الدراسة للإستفادة من العملية الدراسية وأشارت إلى أن عدم حضور الطلاب للمدرسة هو بمثابة اهدار للمال العام، لأن الدولة توفر للطالب الامكانيات التي تساعده علي الدرسة من معلمين وكتب وجميع ما يلزم العملية التعليمة وعدم وجود الطالب في المدرسة يفقد الاستفادة من كل هذه الامكانيات التي وفرتها الدولة له.



نفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة حكي مع رواد المكتبة وسرد قصة أهمية الطاقة الشمسية، وماذا تعني في حياتنا العامة وما تقدمه من فوائد للإنسان بصفة خاصة، حيث يساعد التعرض للأشعة الشمسية بصورة منتظمة على تقوية العظام بسبب زيادة إنتاج فيتامين ( د ) الضروري لصحة العظام والأسنان، وبصفة عامة فالطاقة الشمسية هي السبب في استمرار دورة المياه على سطح الأرض بسبب تبخر المياه السطحية وتحويلها إلى غيوم لتتم عملية المطر بصورة طبيعية.