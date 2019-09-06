سعد سمير: محمد بركات أسطورة ولن يتكرر

أكد سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد بركات لاعب القلعة الحمراء السابق، من أفضل 10 لاعبين في تاريخ مصر.



وقال سعد سمير، في تصريحات لقناة الأهلي:"محمد بركات أسطورة ويعد من أفضل 10 لاعبين في تاريخ مصر، وهو نجم كبير ونفتقده في الوقت الحالي".



وأضاف سعد سمير، أنه من الظلم لأي لاعب مقارنته بمحمد بركات.. فالأخير لن يتكرر نهائيًا.



