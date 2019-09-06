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رياضة

وائل جمعة: أتوقع نجاح فايلر مع الاهلي.. وسعد سمير نمبر ون

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:46 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن سعد سمير يؤدي بشكل جيد مع الفريق في الفترة الماضية.

وقال وائل جمعه في تصريحات لقناة الأهلي:" سعد سمير يؤدي بشكل جيد مع الأهلي ولا يزال عنده الكثير ليقدمه في الفترة المقبلة.. ويستطيع اللعب لـ 10 سنوات قادمة، ويحتاج أن يحافظ على نفسه ويتواجد في الملعب، ويجب أن يكون رقم 1 في الأهلي ومنتخب مصر".

ووجه الصخرة رساله لسعد سمير:" أطالب سعد بالحفاظ على نفسه والاستفادة من كل موقف يتعرض له ومباراة ويؤدي في التدريبات بكل جهد لرفع مستواه"، موضحا انن يتوقع أن ينجح فايلر مع الأهلي، لتواجد البيئة التي تساعد على النجاح وهناك مدربون نجحوا في مصر ولم يكن لهم تاريخ".


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