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سبع صنايع .. سامح حسين نقاش وملقن ومساعد مخرج

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:49 م
سامح حسين
سامح حسين
عبد الخالق صلاح
أكد الفنان سامح حسين، أن دوره في العرض المسرحي "المتفائل"، لم يحتو على جمل أو فرنسية بالرغم من أنه يجسد دور فرنسي، منوها أنه لا يعرف شيئا عن الفرنسية.

وأضاف سامح حسين خلال حلقة اليوم من برنامج " معكم"، المذاع على فضائية،" سي بي سي"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، "كل علاقتي بالفرنساوي هوّ my name Sameh!"، مشيرا إلى أنه عمل في عدة مهن قبل التوجه إلى الفن منها النقاشة والمقاولات.

وأكد سامح حسين أنه عمل بالعديد من الوظائف داخل المسرح منها ملقن ومنفذ إضاءة ومصمم ديكور ومساعد مخرج ومعد نصوص.

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