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حوادث

محاكمة نجل صفوت الشريف بتهمة التهرب الضريبي اليوم

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، جلسة محاكمة أشرف صفوت الشريف رئيس مجلس إدارة شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات في اتهامه بالتهرب الضريبي من المبيعات عن الشركة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية كل من المستشارين عبدالرحيم الخطاري ومصطفى العفيفي، وسكرتارية محمد صبحي.

ويتضمن التهرب الضريبي 4 حالات أقرها القانون منها تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

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