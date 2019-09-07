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حوادث

محاكمة موظف وتاجر بتهمة تزوير توكيل رسمى اليوم

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
عمرو خليفة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، اليوم السبت، محاكمة موظف سجل مدنى وتاجر، بتهمة تزوير توكيل رسمى.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من "مصطفى م" فوجيء بصدور توكيل رسمى باسمه لأحد الأشخاص، للتصرف فى عقار مملوك له.

تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة، "حسن ي" موظف، أمد وسهل للمتهم الثانى "يوسف م"، بإصدار توكيل رسمى باسم المجنى عليه لبيع عقار مملوك له، تم القبض على المتهمين، وحبستهما النيابة وأحالتهما لمحكمة الجنايات.

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