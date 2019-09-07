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حوادث

اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة سحل طالبة وسرقتها بالإكراه

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد العيسوي
تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة عاطل بعد اتهامه بسحل وسرقة طالبة بالإكراه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد عبداللطيف حامد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت.

ترجع أحداث القضية رقم 9232 لسنة 2019 جنايات باب شرقي، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، بورود بلاغ من طالبة بسرقة هاتفها المحمول بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة باب شرقي عن سرقة "إ.س.خ" عاطل، هاتف المجني عليها "أ. م. أ" طالبة، وعند إمساكها الهاتف تعدى عليها، ودفعها فسقطت على الأرض فأصيبت بكدمات وعند الاستغاثة بالمواطنين تم ضبط وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات.

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