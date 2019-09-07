اليوم.. نظر دعوى طالبة الثانوية صاحبة مجموع الـ 7%

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، اليوم السبت، جلسة الطالبة سمر السيد على عبد ربه، التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية صاحبة مجموع الـ 7 % فى الثانوية العامة.



وتقدمت الطالبة بدعوى قضائية برقم 22686 لسنة 41 ق ضد تعليم الدقهلية ووزير التربية والتعليم؛ بسبب رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة وحصولها على مجموع 7%، ووفقا للاستمارة الرسمية حصولها على "فى اللغة العربية على صفر، و12.5 فى الإنجليزى، ودرجة واحدة فى الفرنساوى، و5.5 فى الأحياء، و6 فى الجيولوجيا، و3 فى الكيمياء"، بإجمالى 29 درجة، بالإضافة إلى 0 فى الدين.



وقد استمعت المحكمة إلى الطالبة والتى أكدت الطالبة انها متفوقة فى جميع المراحل السابقة وحصلت فى الصف الأول الثانوى على 92% وكذلك الصف الثانى الثانوى، وبعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوى وحصولى على مجموعة 7%، تظلمت فى نتائج 8 مواد.



وأكدت أن البيانات المكتوبة على الورقة والتى تحمل اسمها ورقم جلوسها بانه ليس خطها، وناقشت المحكمة الطالبة سمر والتى أكدت أن أوراق الإجابة باللغة العربية والتربية الدينية لم يحرر فيه محضر له على الرغم من أن الورق لا توجد فيه أى إجابة، وهو مخالف للقانون الذى ينص على تحرير محضر للطالب الذى لم يكتب أى إجابة بالورقة.



وطعن أحمد على جمال الدين، محامى الطالبة بالتزوير بعدما تم إحضار أوراق الإجابة الخاصة بالطالب فى جميع المواد، وبعد أن أطلعت المحكمة على اصل أوراق الإجابة.