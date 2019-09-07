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ديني

دار الإفتاء تقدم الطريقة الصحيحة لكتابة الصلاة على النبي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:03 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمود ضاحي
نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك الطريقة الصحيحة لكتابة الصلاة الصحيحة على سيدنا محمد، ومتى نكتب “صلِّ” ومتى نكتبها “صلى”.

وأوضحت الدار أن القاعدة النحوية تقول: إن الفعل المعتل الآخر يُبنى على حذف حرف العلة، لذلك فعند فعل الأمر منه (والمراد من الأمر هنا الدعاء) يجب حذف حرف العلة فنقول "اللهم صلِّ على سيدنا محمد".

وأضافت الدار أنه فيما عدا ذلك لا تحذف الألف اللينة (وهي التي ترسم ياء) فنقول مثلا "محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأوضحت أن خلاصة الأمر تحذف الألف اللينة في الدعاء "اللهم صلِّ على سيدنا محمد" ولا نحذفها في غير ذلك، مثال "محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

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