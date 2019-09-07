في أسوأ أداء أسبوعي للدولار.. البرلمان: انخفاض أسعار هذه السلع قريبا





وكانت مصلحة الجمارك، قد أعلنت إلغاء تعريفة أسعار الدولار الجمركي والعملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.

تحرير الدولار الجمركي :

وجاء في منشور أسعار صرف العملات الأجنبية جمركيا، سعر صرف الدولار الجمركي 16.63 جنيه، واليورو الجمركي 18.27 جنيه، والجنيه الإسترليني الجمركي 20.213 جنيه.

وعلى مستوى سعر صرف العملات العربية جمركيا، فقد وصل سعر صرف الريال السعودي الجمركي 4.432 جنيه، والدينار الكويتي 54.17 جنيه، والدرهم الإماراتي الجمركي 4.52 جنيه.

وذكرت مصادر بمصلحة الجمارك أنه سيتم تفعيل الأسعار على مستوى الموانئ والمطارات التابعة لمصلحة الجمارك.





شهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه، خلال الأسبوع المنصرم، حيث سجل 16.44 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع، مقارنة بـ 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، بداية الأسبوع.ونشرت وكالة "شينخوا" الصينية تقريرًا مطولًا حول انهيار الدولار الأمريكي عالميًا فى أسوأ أداء أسبوعي، حيث أوقفت عمليات بيع العملة الأمريكية وهو ما خفف على المستثمرين نظرتهم التشاؤمية للاقتصاد العالمي.وقالت الوكالة إن الدولار الأمريكي انخفض إلى جانب انخفاض عملات الملاذ الآمن بما في ذلك الين الياباني والفرنك السويسري، حيث تعززت معنويات المستثمرين بسبب الأخبار التي مفادها أن الصين وكبار مفاوضي التجارة الأمريكيين وافقوا على خلق ظروف مواتية لمحادثات التجارة في أكتوبر القادم.وعدد نواب البرلمان أسباب هذا التراجع الملحوظ للدولار، وارتفاع قيمة الجنيه المصري أمامه، والتي تعود إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي، والحولاوت من المصريين بالخارج، إلى جانب زيادة نسبة الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتوقع النواب أن يكون هناك استمرار لتراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.كما أوضحوا أن هناك عددا من السلع سوف تتاثر بشكل مباشر مثل أسعار السيارات والأدوات الكهربائية وباقي السلع المستوردة من الخارج، والملابس المستوردة وغيرها.توقع النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب انخفاضا كبيرا في أسعار السلع المستوردة من الخارج مثل السيارات والأجهزة الكهربائية وغيرها، إضافة إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي إلى 16.10 جنيه نهاية العام.وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن انخفاض الدولار الأمريكي لـ 16.44 جنيه بمثابة بشرى سارة للمصريين وخصوصًا بعد تحرير أسعار العملات الأجنبية وفقا لأسعاره فى البنك المركزى على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، مما سينعكس على سعر الدولار ويؤثر بدوره على أسعار السلع المستوردة كالسيارات وغيرها.وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هذا الانخفاض الذي سجله الدولار الأمريكي اليوم لـ 16.44 جنيه، يؤكد أن هناك استمرارا حقيقيا لانخفاض الدولار الأمريكي، فضلا عن الدولار الجمركي خلال الأيام القادمة.كما توقع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، النائب سمير البطيخي، أن الدولار الفترة القادمة سيشهد انخفاضا كبيرا بسبب تحويلات المصريين بالخارج والاكتشافات التي تمت خلال الفترة السابقة بالمواد البترولية مما ينتج عنه تصدير الغاز إلى عدد كبير من الدول الخارجية.وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الخبراء الاقتصاديين أكدوا أن سعر الدولار سيصل خلال العام القادم لـ 13.5 جنيه، وذلك سينتج عنه خفض أسعار السلع بشكل كبير.