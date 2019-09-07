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رياضة

علاء نبيل: أرفض تولي حسن شحاتة تدريب المنتخب بهذا الشكل.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:45 ص
علاء نبيل مدرب المنتخب
علاء نبيل مدرب المنتخب السابق
عمرو ابوبكر
تحدث علاء نبيل مدرب المنتخب السابق عن رؤيته في اختيار المدير الفني لمنتخب مصر موضحا أنه كان ضد التعجل في اختيار الجهاز الفني الجديد ولكن الملف كان يجب أن يتحلى بالسرية الشديدة عكس ما يحدث الآن.

وأضاف نبيل خلال حديثه لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :" وجود أسماء خمسة مدربين على الساحة في المنافسة جعل هناك انقسام حول الإسم الذي سيتولى المهمة لوجود خمسة جبهات تتنافس من أجل مرشحيها ".

واعترض علاء نبيل على وضع حسن شحاتة ضمن دائرة الترشيحات للمنتخب الوطني تقديرا لقيمته التاريخية التي يجب ألا تقارن بأي مدير فني من المرشحين.

وأوضح نبيل :" اختيار حسن شحاتة يجب أن يكون في المقام الأول وبعيدا عن مقارنات إذا كانت هذه وجهة نظر المسئولين .. ووضعه في مقارنة غير طبيعي مكانته بين الترشيحات أن يختار بينهم من يتولى تدريب المنتخب وليس أن يكون مثل أي مرشح ".

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