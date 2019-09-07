ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ حركة 6 أبريل بتهمة التظاهر

السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الحكم على المتهم إمام فؤاد من حركة 6 أبريل، فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد، فى اتهامه بالتجمهر والتظاهر.

يصدر القرار بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كان المتهم قد ألقى القبض عليه بعد صدور حكما غيابيا ضده بالسجن المؤبد، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور، وقدم دفاعه طلبا بإعادة إجراءت محاكمته لكون الحكم غيابيا.

ترشيحاتنا

هاني العتال: لست معينا وتم انتخابي بـ24 ألف صوت في انتخابات الزمالك.. فيديو

معاك يا سيسي يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: رجل لا ينام من اجل البناء

مجلس الوزراء يكشف موعد انطلاق سيارات الـ ميني فان في الشوارع

الإعلاميين تمنع 3 مذيعين من الظهور على الشاشات.. تعرف عليهم

اليوم.. نظر دعوى طالبة الثانوية صاحبة مجموع الـ 7%

كريم عبد العزيز لـ امير كرارة: أنا مبحبش البرامج لكن جيت عشانك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا