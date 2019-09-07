اليوم.. الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ حركة 6 أبريل بتهمة التظاهر

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الحكم على المتهم إمام فؤاد من حركة 6 أبريل، فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد، فى اتهامه بالتجمهر والتظاهر.



يصدر القرار بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.



كان المتهم قد ألقى القبض عليه بعد صدور حكما غيابيا ضده بالسجن المؤبد، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور، وقدم دفاعه طلبا بإعادة إجراءت محاكمته لكون الحكم غيابيا.