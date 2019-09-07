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جري ورايا.. كريم عبد العزيز: أحمد السقا مربي عجل على أنه كلب.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:16 ص
كريم عبد العزيز وأحمد
كريم عبد العزيز وأحمد السقا
هاني حسين
قال الفنان كريم عبد العزيز، إن الفنان أحمد السقا جدع ، وتعرفت عليه عام 1992، وتابع مازحا:" شخص هادي وتعرف تتكلم معه وهو أجدع واحد في مصر وعاقل وراسي".

وروى كريم عبد العزيز في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين" المذاع على قناة " أون إي"، كواليس موقف طريف مع أحمد السقا.

وتابع كريم عبد العزيز:" ذهبت إلى السقا في الاسطبل، وأول لما ركنت العربية لقيت عجل بيجري ورايا، وكان السقا مسميه حماده عزو".

وأكمل كريم عبد العزيز:"السقا ربى العجل على أنه كلب والعجل بيلعب كورة وبيلعب مع الناس".

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