جري ورايا.. كريم عبد العزيز: أحمد السقا مربي عجل على أنه كلب.. فيديو

قال الفنان كريم عبد العزيز، إن الفنان أحمد السقا جدع ، وتعرفت عليه عام 1992، وتابع مازحا:" شخص هادي وتعرف تتكلم معه وهو أجدع واحد في مصر وعاقل وراسي".



وروى كريم عبد العزيز في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين" المذاع على قناة " أون إي"، كواليس موقف طريف مع أحمد السقا.



وتابع كريم عبد العزيز:" ذهبت إلى السقا في الاسطبل، وأول لما ركنت العربية لقيت عجل بيجري ورايا، وكان السقا مسميه حماده عزو".



وأكمل كريم عبد العزيز:"السقا ربى العجل على أنه كلب والعجل بيلعب كورة وبيلعب مع الناس".