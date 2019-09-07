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رياضة

هاني العتال: لست معينا وتم انتخابي بـ24 ألف صوت في انتخابات الزمالك.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:45 ص
هاني العتال
هاني العتال
عمرو ابوبكر
أكد هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، أنه لم يقصر في حق نفسه بالابتعاد عن مهام منصبه بالفريق.

وقال هاني خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم أقصر في حق نفسي بالابتعاد عن مهام منصبي".

وأكمل : "جلست مع رئيس مجلس النواب وخالد عبد العزيز الوزير السابق وبعض المسئولين، ومع ذلك حدثت اجتماعات مع مجلس الإدارة بدون حضور رئيس المجلس".

وتابع: "جلست مع أشرف صبحي في أكثر من جلسة، وقلت بأنني أريد أمارس صلاحياتي وأدخل النادي، فأنا منتخب بـ24 ألف صوت".

وأتم : "أنا رجل يحب الهدوء ولا أحب الضغط، ومايحدث من توتر بسبب انني أريد حقوقي ليس أكثر".

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