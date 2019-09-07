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فن

اخبار الفن.. نيكي ميناج وحبيبها نصف عارٍ.. زوجة أحمد الفيشاوي تتذكر حماها.. أزمة ممثلي مسرح مصر

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:16 ص
اخبار الفن
اخبار الفن
سعيد فراج
نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

ممثلو فريق مسرح مصر يحدثون ضجة بسبب خالد بن الوليد

أحدث رباعي فريق مسرح مصر (على ربيع ومصطفى خاطر وكريم عفيفي ومحمد عبد الرحمن)، ضجة كبيرة على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بسبب فيلمهم الجديد الذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية ويحمل اسم "خالد بن الوليد".


ناهد السباعي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير.. فيديو

نشرت الفنانة ناهد السباعي، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، من كواليس أحدث جلسة تصوير مثيرة خضعت لها في حدائق الغابات، ولم تكشف عن الصور الأصلية لـ الفوتو سيشن.


أمح الدولي يظهر مع أوس أوس في كواليس مسرح مصر

نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ «أوس أوس»، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهر فيه مع أمح الدولي - أحد مشاهير السوشيال ميديا.


بعد اعتزالها من أجله.. نيكي ميناج تظهر مع صديقها نصف عارٍ

نشرت المغنية العالمية نيكي ميناج، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع صديقها كينيث بيتي، والذي أعلنت عن اعتزالها الغناء للتقاعد في البيت من أجله.


زوجة أحمد الفيشاوي تتذكر حماها الراحل بموقف شجاع

نشرت ندى الكامل "زوجة الفنان أحمد الفيشاوي"، مقطع فيديو لـ حماها، الفنان القدير الراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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