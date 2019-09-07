اخبار الفن.. نيكي ميناج وحبيبها نصف عارٍ.. زوجة أحمد الفيشاوي تتذكر حماها.. أزمة ممثلي مسرح مصر

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:أحدث رباعي فريق مسرح مصر (على ربيع ومصطفى خاطر وكريم عفيفي ومحمد عبد الرحمن)، ضجة كبيرة على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بسبب فيلمهم الجديد الذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية ويحمل اسم "خالد بن الوليد".نشرت الفنانة ناهد السباعي، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، من كواليس أحدث جلسة تصوير مثيرة خضعت لها في حدائق الغابات، ولم تكشف عن الصور الأصلية لـ الفوتو سيشن.نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ «أوس أوس»، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهر فيه مع أمح الدولي - أحد مشاهير السوشيال ميديا.نشرت المغنية العالمية نيكي ميناج، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع صديقها كينيث بيتي، والذي أعلنت عن اعتزالها الغناء للتقاعد في البيت من أجله.نشرت ندى الكامل "زوجة الفنان أحمد الفيشاوي"، مقطع فيديو لـ حماها، الفنان القدير الراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.